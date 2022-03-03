Het is een grote dag voor heel wat inwoners van Westkapelle. Twaalf jaar na de verwoestende brand in de Sint-Niklaaskerk staat het monument voor gesneuvelde soldaten tijdens WOI terug op z’n plek. "Er is heel veel belangstelling. De namen die op het monument staan, zijn nog altijd families die hier aanwezig zijn in Knokke-Heist", zegt Johan Cabooter, voorzitter Davidsfonds Westkapelle.

Het monument bleef gespaard van de vlammen, maar moest voor de heropbouw van de kerk tijdelijk weg. Tijdens die verhuizing raakte de gedenksteen beschadigd. "Er zaten veel barsten in het monument van natuursteen. Dat is niet makkelijk om te herstellen. Uiteindelijk is het ons toch gelukt, samen met Perrine Franco die de restauratie heeft gedaan", zegt schepen Piet De Groote.