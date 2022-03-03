16°C
Knokke-Heist

Monu­ment van gesneu­vel­de sol­da­ten staat opnieuw aan de kerk in West­ka­pel­le na ver­woes­ten­de brand

Twaalf jaar na de zware brand in de kerk van Westkapelle staat het monument voor de gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog weer op zijn plaats. Het raakte beschadigd bij de heropbouw van de kerk, maar is nu volledig gerestaureerd en opnieuw ingehuldigd — tot grote vreugde van de inwoners.

Het is een grote dag voor heel wat inwoners van Westkapelle. Twaalf jaar na de verwoestende brand in de Sint-Niklaaskerk staat het monument voor gesneuvelde soldaten tijdens WOI terug op z’n plek. "Er is heel veel belangstelling. De namen die op het monument staan, zijn nog altijd families die hier aanwezig zijn in Knokke-Heist", zegt Johan Cabooter, voorzitter Davidsfonds Westkapelle.

Het monument bleef gespaard van de vlammen, maar moest voor de heropbouw van de kerk tijdelijk weg. Tijdens die verhuizing raakte de gedenksteen beschadigd. "Er zaten veel barsten in het monument van natuursteen. Dat is niet makkelijk om te herstellen. Uiteindelijk is het ons toch gelukt, samen met Perrine Franco die de restauratie heeft gedaan", zegt schepen Piet De Groote.

De redactie
Oorlog

