Het kunstwerk staat nog tot eind juli in de kerk in De Haan. Eerder stond het ook al in de Sint Donaaskerk in Brugge, het station van Arnhem en in de Sint Rochuskerk in Blankenberge. Voormalig oorlogsjournalist Rudi Vranckx gebruikte het kunstwerk in Bredene tijdens een lezing. In de toekomst zal het kunstwerk nog te bekijken zijn in de kerk van Westende. Vanuit Gent en Brussel is er ook vraag om het kunstwerk tentoon te stellen.