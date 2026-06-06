Kunstenaar en vredesactivist Piet Wittevrongel heeft het kunstwerk 'You only target journalists when your enemy is the truth' in de Sint Monicakerk in De Haan geplaatst. "Het kunstwerk toont de foto's en de namen van de 323 journalisten die sinds het begin van de oorlog in Palestina zijn vermoord door Israël", aldus Wittevrongel.
Het kunstwerk staat nog tot eind juli in de kerk in De Haan. Eerder stond het ook al in de Sint Donaaskerk in Brugge, het station van Arnhem en in de Sint Rochuskerk in Blankenberge. Voormalig oorlogsjournalist Rudi Vranckx gebruikte het kunstwerk in Bredene tijdens een lezing. In de toekomst zal het kunstwerk nog te bekijken zijn in de kerk van Westende. Vanuit Gent en Brussel is er ook vraag om het kunstwerk tentoon te stellen.