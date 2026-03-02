14°C
West-Vlaam­se land­bouw­ster Mie­ke (51) met eer­ste repa­tri­ë­rings­vlucht terug in Zaven­tem: Ik ben heel blij”

De eerste repatriëringsvlucht uit het Midden-Oosten met aan boord een tweehonderdtal Belgen en enkele tientallen andere Europese burgers is zondag rond 7.30 uur in Zaventem geland. Ook landbouwster Mieke Van Ryckeghem (51), uit de groep West-Vlamingen van landbouwvereniging Westhoek Holsteins, zat op het vliegtuig. 

Het vliegtuig was zaterdagavond rond 21.20 uur vanuit Oman vertrokken. Na een tussenlanding in Hurghada, aan de Egyptische oostkust, om bij te tanken vertrok het vliegtuig om 3.55 uur Egyptische tijd naar België. Onder de 234 passagiers bevonden zich 195 Belgen, 22 Spanjaarden, 13 Fransen, 2 Luxemburgers en 2 Zweden. 

Eén van die Belgen is de West-Vlaamse Van Ryckeghem (51). Zij maakt deel uit van de groep West-Vlamingen van landbouwvereniging Westhoek Holsteins, die vastzat in Dubai in het Midden-Oosten. De groep was in Dubai op studiereis om te zien hoe ze daar koeien en paarden houden. Van de 45 landbouwers is zij voorlopig de enige die al kon terugkeren. Ze is erg blij om terug in België te zijn.

België plant ook militaire vluchten met twee A400M's vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Met die vluchten kunnen zondag ongeveer honderd mensen per vlucht van Dubai naar Hurghada worden gebracht. Zij worden vervolgens opgehaald door een MRTT die hen naar Zaventem brengt. De groep wordt maandag rond 01.30 uur in België verwacht.

Verder is er ook een vlucht gecharterd door Cyprus Airways. Dat vliegtuig zal ongeveer 180 personen van Dubai naar Zaventem vervoeren, waar het zondagavond rond 21.30 uur zal landen. Er zal een technische tussenlanding worden gemaakt in Cyprus. De vertrek- en aankomsttijden van de vluchten zijn bij benadering. Voor dit soort operaties moet rekening worden gehouden met vertragingen van twee tot vijf uur, aldus Pierre Stervlynck, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Landbouwers
Nieuws

Oorlog Iran: 45 West-Vlaamse landbouwers zitten vast in Dubai
Belga
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Oorlog

