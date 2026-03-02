Het vliegtuig was zaterdagavond rond 21.20 uur vanuit Oman vertrokken. Na een tussenlanding in Hurghada, aan de Egyptische oostkust, om bij te tanken vertrok het vliegtuig om 3.55 uur Egyptische tijd naar België. Onder de 234 passagiers bevonden zich 195 Belgen, 22 Spanjaarden, 13 Fransen, 2 Luxemburgers en 2 Zweden.

Eén van die Belgen is de West-Vlaamse Van Ryckeghem (51). Zij maakt deel uit van de groep West-Vlamingen van landbouwvereniging Westhoek Holsteins, die vastzat in Dubai in het Midden-Oosten. De groep was in Dubai op studiereis om te zien hoe ze daar koeien en paarden houden. Van de 45 landbouwers is zij voorlopig de enige die al kon terugkeren. Ze is erg blij om terug in België te zijn.

