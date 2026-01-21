De groep West-Vlamingen van landbouwvereniging Westhoek Holsteins maakt elk jaar een studiereis. Dit jaar staat onder meer Dubai op de planning. Normaal gezien zouden ze al lang weer thuis moeten zijn. Maar door de oorlog in het Midden-Oosten kunnen ze niet vertrekken. Tijdens een uitstap kunnen we kort even videobellen. Luc Callemeyn, melkveehouder uit Jabbeke: “Normaal was het de bedoeling om maandagnacht al te kunnen vertrekken maar we zitten hier nu vast. Wij hebben wel tickets om op vrijdag, zaterdag of zondag te kunnen vertrekken. Maar we zullen nog zien of dat zal lukken.”

Geen onveiligheidsgevoel

De groep houdt er de moed in en voelt zich voorlopig nog altijd veilig. “Wij hebben wel een paar keer een knal gehoord in de verte. Maar in de straten van Dubai zien we eigenlijk geen spanningen, politie, of ambulances.”

Belgische toeristen die willen gerepatrieerd worden uit de Golfstaten, kunnen zich aanmelden bij Buitenlandse Zaken. Met bussen worden ze dan naar bijvoorbeeld Oman gebracht waar ze een commercieel vliegtuig kunnen nemen. Wel op eigen kosten, klinkt het. “De overheid laat ons weten dat het op eigen kosten is, een repatriëring naar Oman . En dan moeten we eigenlijk volgens onze ambassade nog zelf uitzoeken hoe we verder thuis kunnen geraken.”

Werk blijft thuis liggen

Luc en Krista laten hun melkveebedrijf in Jabbeke nu minstens een week langer achter en dat is vervelend voor het thuisfront. Krista Stroo, melkveehouder uit Jabbeke: “Het is zo onzeker. Vooral, je laat het thuisfront achter. We moeten al die dagen overbruggen. Elk gezin hier heeft een bedrijf thuis dat verder moet draaien. Het is moeilijk. Ze willen ook een datum van wanneer we thuis zullen zijn, maar wij kunnen dat niet zeggen.”