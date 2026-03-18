Oorlog in Midden-Oosten zorgt voor onrust in bouwsector, maar “geen sprake van blinde paniek”
De onrust in het Midden-Oosten doet ook in West-Vlaanderen alarmbellen afgaan in de bouwsector. Stijgende transport- en energiekosten dreigen aannemers op extra kosten te jagen, terwijl lopende contracten die prijsstijgingen vaak niet toelaten.
De bouwsector houdt de ontwikkelingen in het Midden-Oosten nauwlettend in de gaten. Door de stijgende brandstofprijzen lopen ook de transportkosten voor bouwmaterialen op, en die worden doorgerekend aan aannemers. Vooral bij contracten die enkele maanden geleden zijn afgesloten, zorgt dat voor problemen. Aannemers kunnen die extra kosten vaak niet meer doorrekenen aan hun klanten. Sectororganisatie Embuild raadt hen daarom aan om zoveel mogelijk te werken met prijsherzieningsclausules in hun contracten.
Volgens Embuild komt de nieuwe energiecrisis dan ook op een bijzonder slecht moment. De sector heeft het sowieso al moeilijk, met een stijgend aantal faillissementen, waardoor er nog meer ongerustheid is.
Isolatie en glas worden duurder
Toch is er voorlopig geen sprake van paniek, klinkt het. “We zien signalen van ongerustheid, maar zeker geen blinde paniek zoals tijdens de coronacrisis of de oorlog in Oekraïne, toen de prijzen echt de pan uit swingden. Maar we moeten wel alert blijven”, zegt Tijl Vandommele van Embuild West-Vlaanderen.
Vooral materialen waarvan de productie veel energie vergt, dreigen duurder te worden. “We horen momenteel dat onder meer isolatie en glas in prijs stijgen”, aldus Vandommele. “Alles wat veel energie vraagt om te produceren, zal mogelijk de impact voelen van hogere olie- en gasprijzen.”