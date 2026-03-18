De bouwsector houdt de ontwikkelingen in het Midden-Oosten nauwlettend in de gaten. Door de stijgende brandstofprijzen lopen ook de transportkosten voor bouwmaterialen op, en die worden doorgerekend aan aannemers. Vooral bij contracten die enkele maanden geleden zijn afgesloten, zorgt dat voor problemen. Aannemers kunnen die extra kosten vaak niet meer doorrekenen aan hun klanten. Sectororganisatie Embuild raadt hen daarom aan om zoveel mogelijk te werken met prijsherzieningsclausules in hun contracten.

Volgens Embuild komt de nieuwe energiecrisis dan ook op een bijzonder slecht moment. De sector heeft het sowieso al moeilijk, met een stijgend aantal faillissementen, waardoor er nog meer ongerustheid is.

