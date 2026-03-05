Rudy Beuckels, schipper-visser N.86 'Rudy': “Voor de oorlog stond de mazout aan 0.70 eurocent. Dat was nog aanvaardbaar, maar al aan de dure kant. Maar sinds de oorlog in Iran zien we het nu altijd maar stijgen. Bij onze laatste bunkering en tankbeurt was het al 1.19 euro vorige week. Je draait makkelijk 1.000 tot 1.200 liter mazout op 24 uur. Als je het uitrekent, wordt dat visje duur betaalt. Die druk is er. Bij onze Nederlandse collega's ligt al meer dan 50 procent stil.”

Per nacht kost de brandstof aan boord van een kustkotter al makkelijk 400 euro meer, om dezelfde hoeveelheid vis te vangen als net voor de oorlog. Het zal ook impact hebben op de prijzen van de vis en net nu dat het voor kustvissers met de lente een stuk interessanter wordt om uit te varen.