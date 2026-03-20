ILVO werkt mee aan Europese technologieën voor duurzamere visserij in Noordzee
Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in Oostende werkt de komende vijf jaar mee aan een groot Europees project dat de impact van visserij op kwetsbare vissoorten en habitats moet beperken. Samen met 15 partners uit negen landen wil het project ECO-CATCH tegen 2028 minstens tien concrete en marktrijpe oplossingen opleveren.
De innovaties worden getest in de Noordzee en de Baltische Zee. Het gaat onder meer om selectievere vistuigen, systemen om bijvangst te beperken en digitale hulpmiddelen die vissers helpen kwetsbare zones te vermijden.
Opvallend is dat vissers zelf een centrale rol krijgen in het project. Ze helpen mee bij het testen en ontwikkelen van de nieuwe technieken. “Het is van groot belang dat we realistische en werkbare oplossingen vinden”, klinkt het bij de Europese Vereniging van Organisaties van Visproducenten (EAPO), die eveneens deel uitmaakt van het consortium. “Het doel is een duurzame visserij die tegelijk economisch rendabel blijft."
ECO-CATCH krijgt 8,5 miljoen euro Europese steun en loopt vijf jaar.