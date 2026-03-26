Er was vanmorgen een ingetogen plechtigheid voor Paster Pype, de voorvechter van sociale rechten voor de berooide vissersgemeenschap. Na een Lourdesreis in 1926, precies 100 jaar geleden, is hij gestorven. Doris Klausing, Visserijhistorica en auteur: “Als hij begraven werd in de grote kerk, was heel het Oostendse visserskwartier stil. Alle cafés waren gesloten, iedereen was buiten en de meeste mensen weenden. Weenden om het verlies van hun herder eigenlijk, van de man die voor hen in de bres sprong, terwijl niemand anders het deed.”

Visserijschool

Paster Pype richtte een visserijschool op en wou dat arme kinderen leerden lezen. De priester-leraar liet een grote indruk na als hij rond 1886 biechtvader wordt in Oostende. Hij leert de vissers kennen, maar ook hun honger, hun drankzucht, hun analfabetisme en hun onbestaande sociale rechten. Nadia Stubbe, curator - Heemkundige Kring De Plate: “Hij heeft de vissersopstand meegemaakt in 1887 en hij was zeer begaan met het lot van die vissers. Hij zag ook de toestand waarin zij moesten leven, de toestand waarin ze gingen vissen. Het is een West-Vlaming, hij is geboren in Geluwe. Er is daar ook een straat naar hem vernoemd, zoals bij ons. Onze kleine Kaaistraat is de Paster Pypestraat geworden. Hij kende niks over de visserij toen hij hier aankwam. Maar hij is mee gegaan op zee omdat hij zijn functie als pastoor wel heel goed wilde doen.”

Revolutionair

Als vissers verdronken of ziek werden ging hij zelf mee op zee en schonk zijn salaris aan de vissersgezinnen zonder kostwinner. “Hij was revolutionair op dat vlak, omdat hij soms op die manier tegen heilige huizen schopte. Hij is begonnen met de visserijschool zonder toelating van de bisschop, wat uitzonderlijk was. Daarvoor moest je altijd de zegen hebben van de bisschop.”

Van boerenzoon tot de 'priester Daens der vissers' en niet de meest volgzame katholiek. In het stadsmuseum van Oostende loopt nu een tentoonstelling over zijn leven. De expo in de Langestraat loopt tot november.