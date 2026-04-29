Vlaan­de­ren onder­steunt vis­sers met aan­zien­lijk inko­mens­ver­lies: dit is het plan

Om te vermijden dat vissers hun activiteiten moeten stopzetten, gaat de Vlaamse regering vissers die hun inkomen met meer dan een derde zien dalen ondersteunen. "Met deze ondersteuning zorgen we er voor dat de vloot kan blijven uitvaren en dat onze vissers verse vis op ons bord blijven brengen", zegt Vlaams minister van Zeevisserij Hilde Crevits.

De Europese Commissie voorziet steunmogelijkheden voor de visserijsector. De Vlaamse regering stapt mee in dat verhaal met een tijdelijke steun aan vissers die hun inkomen aanzienlijk zien dalen.

Karel Ackx, voorzitter Belgian Fisheries Producers Organisation (BFPO), de voormalige Rederscentrale: "Onze visserij zit in het oog van de storm, we zien een directe bedreiging van onze leefbaarheid door de prijsexplosie als gevolg van het Iranconflict. Met deze steun wordt een gedwongen stopzetting van onze visserijactiviteiten vermeden. Zo behouden we zowel aanvoer van verse vis voor de consument als tewerkstelling en worden we niet benadeeld ten opzichte van vissers in andere Europese landen".

Dit is het plan:

Er komt een tijdelijke regeling voor zowel het klein- en groot vlootsegment, afhankelijk van de inkomstendaling. Binnen de Europese en Vlaamse kredieten die bestemd zijn voor visserij wordt hiervoor dit jaar maximaal drie miljoen euro voorzien.

Tegelijk wordt de visserijsector verder aangemoedigd om in te zetten op energie-efficiëntie. De vloot zet al langer in op de vermindering van het energieverbruik. Die inspanningen worden nu volgens minister Crevits verder gestimuleerd.

