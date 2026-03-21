Nieu­we kwe­ke­rij op komst in oude Oos­tend­se vis­mijn: Tot 100 ton scam­pi’s per jaar”

Bassin

In de Oostendse vismijn is een Brits bedrijf volop bezig met de bouw van een kweekinstallatie voor aquacultuur van grote garnalen. Tegen juni komt er water in de bassins en wekken ze de eerste larven tot leven. In oktober dan zouden de eerste Oostendse gamba's of scampi's al geoogst kunnen worden. De pioniers uit Wales krijgen steun van Marifish, de Vlaamse steunorganisatie voor innovatieve aquacultuurprojecten.

Het moet straks de eerste grootschalige garnalenkwekerij in ons land worden. De bouw van grote bassins is nu volop bezig. Moederbedrijf Three-Sixty uit Swansea in het Verenigd Koninkrijk heeft ook daar al een kleinere installatie die goed draait. In de oude Oostendse vismijn wordt alles nog opgebouwd. Filip Cauwels, Three-Sixty Aquaculture Oostende: “Sinds november hebben we de grote tank geïnstalleerd. Diameter 15 meter en hoogte 3.60m. We zijn ook de rooms aan het bouwen. Het labo, de trap en de ingang. En achter ons zie je ook de betonnen sokkels voor het filtersysteem.”

Geen kleine garnaaltjes

Voor deze garnalenkweek, het gaat niet om kleine garnaaltjes, maar om een soort scampi of gamba, heeft het bedrijf ook vers zeewater nodig. Dat is onder meer door de Vlaamse steungever Marifish voorzien in de Oostendse vismijngebouwen. Het gaat om een ambitieus project van aquacultuur. “In de productiehal gaan we in een eerste fase voor 30 ton en voor fase twee, die eind dit jaar start, zal dat naar 100 ton gaan. Dat is gigantisch. Dat is echt groot als je het vergelijkt in de aquacultuurwereld.”

De scampikweek start in juli. De eerste Oostendse oogst is voorzien voor oktober. Er zullen bij het bedrijf in de beginfase alvast 5 garnalenkwekers voltijds werken.

Bassin
Bassin2
Scampi
