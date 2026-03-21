Het moet straks de eerste grootschalige garnalenkwekerij in ons land worden. De bouw van grote bassins is nu volop bezig. Moederbedrijf Three-Sixty uit Swansea in het Verenigd Koninkrijk heeft ook daar al een kleinere installatie die goed draait. In de oude Oostendse vismijn wordt alles nog opgebouwd. Filip Cauwels, Three-Sixty Aquaculture Oostende: “Sinds november hebben we de grote tank geïnstalleerd. Diameter 15 meter en hoogte 3.60m. We zijn ook de rooms aan het bouwen. Het labo, de trap en de ingang. En achter ons zie je ook de betonnen sokkels voor het filtersysteem.”

Geen kleine garnaaltjes

Voor deze garnalenkweek, het gaat niet om kleine garnaaltjes, maar om een soort scampi of gamba, heeft het bedrijf ook vers zeewater nodig. Dat is onder meer door de Vlaamse steungever Marifish voorzien in de Oostendse vismijngebouwen. Het gaat om een ambitieus project van aquacultuur. “In de productiehal gaan we in een eerste fase voor 30 ton en voor fase twee, die eind dit jaar start, zal dat naar 100 ton gaan. Dat is gigantisch. Dat is echt groot als je het vergelijkt in de aquacultuurwereld.”

De scampikweek start in juli. De eerste Oostendse oogst is voorzien voor oktober. Er zullen bij het bedrijf in de beginfase alvast 5 garnalenkwekers voltijds werken.