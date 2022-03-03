Uniek: Belgische soldaat herbegraven die sneuvelde tijdens Eerste Wereldoorlog
In de Dodengang in Diksmuide is vanmorgen vroeg afscheid genomen van een Belgische soldaat die sneuvelde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deze namiddag brengen ze zijn stoffelijke resten naar de militaire begraafplaats in De Panne om hem te herbegraven. Het is geleden van 2018 dat een dergelijke begrafenisplechtigheid heeft plaatsgevonden.
De overschotten van de soldaat in kwestie zijn gevonden op 23 september vorig jaar langs de oevers van de IJzer in Diksmuide, tijdens de aanleg van een fietspad aan de IJzerdijk.
De vondst van menselijke resten is niet ongewoon in de Westhoek. Bijna maandelijks vinden ze er lichamen van soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Vaak gaat het om Britten, Fransen en Duitsers, tot zelfs Australiërs, Canadezen en Nieuw-Zeelanders.
Unieke vondst
Belgische soldaten vinden gebeurt minder snel. De laatste vondst was in 2016. Die soldaat werd herbegraven in 2018. Daarvoor dateert de laatste herbegraving van in 1952.
Een van de redenen daarvoor is dat de onderwaterzettingen rond de IJzer grote offensieven onmogelijk maakten. Bovendien hield koning Albert I gedurende de hele oorlog vast aan de Belgische neutraliteit waardoor de Belgen tot 1918 ook niet deelnamen aan geallieerde offensieven.