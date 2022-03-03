De overschotten van de soldaat in kwestie zijn gevonden op 23 september vorig jaar langs de oevers van de IJzer in Diksmuide, tijdens de aanleg van een fietspad aan de IJzerdijk.

De vondst van menselijke resten is niet ongewoon in de Westhoek. Bijna maandelijks vinden ze er lichamen van soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Vaak gaat het om Britten, Fransen en Duitsers, tot zelfs Australiërs, Canadezen en Nieuw-Zeelanders.

