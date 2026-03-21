In Wervik zijn dit weekend 175 deelnemers uit binnen- en buitenland op zoek gegaan naar verborgen geschiedenis. Op zo’n 50 hectare landbouwgrond speuren ze met metaaldetectoren naar alles wat de bodem prijsgeeft: van oude munten tot oorlogsmunitie.
De regio draagt nog steeds de sporen van de Eerste Wereldoorlog, en dat blijkt ook uit de vondsten. Regelmatig stoten deelnemers op granaten, obussen en zelfs niet-ontplofte explosieven. Die worden meteen gemarkeerd zodat gespecialiseerde experts ze veilig kunnen opruimen.
Van vondst tot verhaal
Naast oorlogsmateriaal komen ook historische voorwerpen boven, zoals Romeinse munten. Alle vondsten worden ter plaatse onderzocht en geregistreerd door archeologen, die deelnemers meer uitleg geven over de historische waarde.
Het evenement, georganiseerd door Metaalstrijd vzw, lokt liefhebbers uit onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en Polen. Naast het speuren zelf is er ook aandacht voor beleving, met lokale catering en een ontmoetingsplek voor deelnemers.
De actie is niet alleen een zoektocht naar geschiedenis, maar draagt ook bij aan een veiliger landschap, doordat deelnemers tegelijk metaalafval uit de grond halen.