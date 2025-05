Een van de zes struikelstenen ligt aan de woning van Hilaire Cloet in de Zwarte Leeuwstraat. Cloet was lid van het Geheime Leger en werd als politiek gevangene naar een concentratiekamp gedeporteerd, waar hij omkwam. Zijn dochter, Raymonda Cloet, is blij met de blijvende herinnering aan haar vader. "Het is een mooi project. Als iemand passeert, kunnen ze nog eens kijken van wie het is", vertelt ze.

Ook Rita Noseda, familie van verzetsstrijder André Noseda, is tevreden. "Zo zijn ze niet vergeten. Het is een stuk geschiedenis dat in de vergeethoek was geraakt."