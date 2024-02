Van de 345 verloren banen zijn er 262 toe te schrijven aan de sluiting van MC Three in Waregem.

UNIZO West-Vlaanderen steunt dan ook het voorstel van Minister Brouns om een ontwrichte zone in West-Vlaanderen op te richten." Ontwrichte zones kunnen worden ingesteld wanneer er in een bepaalde regio een hoog aantal collectieve ontslagen plaatsvindt. In deze zones kunnen bedrijven die investeren en nieuwe werknemers aannemen gedurende twee jaar profiteren van een federale korting van 25% op de bedrijfsvoorheffing. Dit komt neer op een besparing van 4 à 5% op de loonkosten. Momenteel zijn er drie ontwrichte zones in Vlaanderen, maar West-Vlaanderen valt hierbuiten."



Vincent Kint: “Gelet op de recente collectieve ontslagen, steunt UNIZO West-Vlaanderen het voorstel om een ontwrichte zone in West-Vlaanderen op te zetten. Vooral in deze tijden van stijgende loonkosten als gevolg van indexering, de hoge grondstofprijzen en de krapte op de arbeidsmarkt, is elke extra vermindering van de loonkost welkom om de West-Vlaamse economie te ondersteunen”.