Na het overleg is duidelijk dat de eigenaar de handdoek in de ring gooit. In december hebben ze aangekondigd dat McThree zou sluiten. Een geschikte overnemer hebben ze niet gevonden. Volgens de directie is het verlies te groot: de kosten stijgen, en het aantal bestellingen daalt. Maar dat zorgt voor ongenoegen bij de werknemers, vertelt een van hén die liever anoniem blijft.