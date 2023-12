Ook bij tapijtengroep Balta in Sint-Baafs-Vijve vielen begin dit jaar bijna 300 ontslagen.“We zien toch dat voor de tapijtensector in België zwaarder wordt. Dat heeft vooral te maken met de concurrentie uit Turkije en China. Er is een overcapaciteit. We zien dat door de polycrisis, de ene crisis na de andere, de energiekosten, loonkosten en grondstoffenprijzen hoger zijn waardoor marges onder druk komen te staan”, vertelt Karla Basselier van Fedustria.

Toch zit Fedustria nog een toekomst voor de West-Vlaamse textielbedrijven zolang ze inzetten op innovatie en duurzaamheid.