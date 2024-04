Bruvatex-Sagaert & Speyer uit Deerlijk is een textielbedrijf die stoffen voor interieurtextiel maakt. 23 werknemers verliezen hun job. Het is alweer een textielbedrijf dat failliet is verklaard. Eind vorig jaar sloot Mc Three Carpets uit Waregem haar deuren en ook Beaulieu in Wielsbeke schrapt 95 banen.