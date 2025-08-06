"Het gaat om mensen die zich dag in, dag uit inzetten om het merk overeind te houden en die nu in volledige onzekerheid verkeren", benadrukt Pelanis. "Wie jarenlang het merk overeind hield, verdient zekerheid over zijn toekomst en zijn loon." In afwachting van een beslissing van de curator blijven de winkels open.

Claire's, een Amerikaanse keten, verkeert al langer in moeilijkheden. Vorige week had het bedrijf in de VS al een zogeheten Chapter 11-procedure opgestart, om bescherming te krijgen tegen schuldeisers. Ook in Frankrijk werd eind juli een gerechtelijke bescherming verkregen.