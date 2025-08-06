Juwelenketen Claire’s legt de boeken neer, honderdtal jobs bedreigd
De winkelketen Claire's, die goedkope juwelen en mode-accessoires voor tieners verkoopt, heeft het faillissement aangevraagd in België. Dat is dinsdag aan het personeel meegedeeld op een bijzondere ondernemingsraad. Er zijn zowat honderd jobs bedreigd. In West-Vlaanderen zijn er winkels in Brugge, Oostende en Kortrijk.
Het neerleggen van de boeken heeft gevolgen voor alle dertig Claire's-verkooppunten in ons land, zegt Noëlle Pelanis van de liberale vakbond ACLVB woensdag. "De werknemers moeten nu afwachten wat de curator zal beslissen."
Winkels blijven open
"Het gaat om mensen die zich dag in, dag uit inzetten om het merk overeind te houden en die nu in volledige onzekerheid verkeren", benadrukt Pelanis. "Wie jarenlang het merk overeind hield, verdient zekerheid over zijn toekomst en zijn loon." In afwachting van een beslissing van de curator blijven de winkels open.
Claire's, een Amerikaanse keten, verkeert al langer in moeilijkheden. Vorige week had het bedrijf in de VS al een zogeheten Chapter 11-procedure opgestart, om bescherming te krijgen tegen schuldeisers. Ook in Frankrijk werd eind juli een gerechtelijke bescherming verkregen.