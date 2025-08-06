Céline Ruysschaert is één van de gedupeerden. Zij kocht een containerunit bij Add Home in Waregem. Het moest een logopedieruimte worden. Maar de levering werd telkens vooruit geschoven en uiteindelijk krijgt Céline geen container. Ze betaalde wel een voorschot van 21.000 euro en daarna nog eens 10.000.

“Ik had in juni nog contact opgenomen met de firma en zei: jullie hadden gezegd in augustus of september. Maar toen antwoordden ze: we gaan de productie starten midden augustus. Maar dan ben ik toch wat beginnen zoeken omdat ik geen antwoord meer kreeg op mijn e-mails. En dan bleken zij eigenlijk weg van het internet en de socials, overal waren ze weg.”

