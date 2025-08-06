24°C
Nieuws
Waregem

Klan­ten ver­lie­zen tien­dui­zen­den euro nadat ze con­tai­ner­unit bestel­den, bedrijf failliet

Heel wat klanten zijn tienduizenden euro kwijt nadat ze een containerunit bestelden bij een bedrijf uit Waregem. Add Home vroeg grote voorschotten, maar kwam zijn beloftes niet na. Deze week is dan het faillissement uitgesproken.

Céline Ruysschaert is één van de gedupeerden. Zij kocht een containerunit bij Add Home in Waregem. Het moest een logopedieruimte worden. Maar de levering werd telkens vooruit geschoven en uiteindelijk krijgt Céline geen container. Ze betaalde wel een voorschot van 21.000 euro en daarna nog eens 10.000.

“Ik had in juni nog contact opgenomen met de firma en zei: jullie hadden gezegd in augustus of september. Maar toen antwoordden ze: we gaan de productie starten midden augustus. Maar dan ben ik toch wat beginnen zoeken omdat ik geen antwoord meer kreeg op mijn e-mails. En dan bleken zij eigenlijk weg van het internet en de socials, overal waren ze weg.”

Subsidies

En nu blijkt dat het bedrijf failliet is. Céline is maar één van de vele slachtoffers die duizenden euro's verloren. Add Home kreeg eerder nog subsidies van de Vlaamse overheid omdat het zeecontainers ombouwde tot energiezuinige units, die centen zijn teruggevorderd.

Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Faillissement

