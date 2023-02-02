22°C
Nieuws
Waregem

Con­cor­dia viert 100 jaar en blijft inzet­ten op innovatie

Textielbedrijf Concordia bestaat 100 jaar en dat wordt in Waregem gevierd. Het bedrijf overleefde alle textielcrisissen door zich telkens opnieuw uit te vinden en is vandaag marktleider in technisch textiel in Europa.

In Waregem werken zo’n 300 mensen aan lichte, sterke en duurzame stoffen die onder meer gebruikt worden in werkkleding en toepassingen in extreme omstandigheden. 

“Onze kernactiviteit is lichte en sterke stoffen maken,” zegt CEO Manu Tuytens. “Soldaten, dokters in het operatiekwartier of mensen op een olieplatform: allemaal hebben ze nood aan stoffen die tegelijk stevig, comfortabel en modieus zijn.”

Concordia zoekt bewust marktsegmenten waar kwaliteit primeert. “Wij maken bijvoorbeeld hoezen voor windmolens,” vertelt Tuytens. “Daar is de stof belangrijker dan de confectie. Dat zijn producten die hier in Europa kunnen blijven.”

“We hebben een uniek proces ontwikkeld waarbij we de vezel lang kunnen behouden en opnieuw een kwaliteitsvezel maken die 100% recycleerbaar is"

Manu Tuytens van Concordia Textiles
Wereldspeler in innovatieve en duurzame stoffen

Duurzaamheid speelt daarbij een steeds grotere rol. Het bedrijf kan jaarlijks 3.000 ton textiel recycleren. Met de oprichting van dochterbedrijf Purfi zet Concordia in op het hergebruiken van vezels. “We hebben een uniek proces ontwikkeld waarbij we de vezel lang kunnen behouden en opnieuw een kwaliteitsvezel maken die 100% recycleerbaar is,” legt Tuytens uit.

Concordia produceert vandaag zo’n 25 miljoen meter stof per jaar en heeft naast Waregem ook vestigingen in Duitsland, Spanje, China en Bangladesh. Wat ooit begon als een bescheiden textielbedrijf, is intussen uitgegroeid tot een wereldspeler in innovatieve en duurzame stoffen.

