In Waregem werken zo’n 300 mensen aan lichte, sterke en duurzame stoffen die onder meer gebruikt worden in werkkleding en toepassingen in extreme omstandigheden.

“Onze kernactiviteit is lichte en sterke stoffen maken,” zegt CEO Manu Tuytens. “Soldaten, dokters in het operatiekwartier of mensen op een olieplatform: allemaal hebben ze nood aan stoffen die tegelijk stevig, comfortabel en modieus zijn.”

Concordia zoekt bewust marktsegmenten waar kwaliteit primeert. “Wij maken bijvoorbeeld hoezen voor windmolens,” vertelt Tuytens. “Daar is de stof belangrijker dan de confectie. Dat zijn producten die hier in Europa kunnen blijven.”