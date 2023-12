Mc Three Carpets ontstond eind de jaren '80 en was één van de weinige textielbedrijven in de streek die niet bij een groter concern hoort. Geweven tapijten met hoge garenkwaliteit voor huiselijke interieurs waren jarenlang het handelsmerk, al verbreedde het bedrijf ook onder meer richting de automobielsector.

Maar de uitdagingen blijken al vele jaren eigenlijk zwaar te wegen. Niet alleen is er de zware concurrentie op de markt. Verder tellen ook een dalende vraag, gestegen energieprijzen de voorbije jaren en een gestegen loonkost door de inflatie.

Gevolg van dit alles is dat er minder vraag is en dus al een tijd een opstekende economische werkloosheid. De zoektocht naar een overnemer leverde vorig jaar niets op, waardoor de verliezen zich bleven opstapelen. Met de intentie tot sluiting als triest eindpunt, vandaag. Het sociaal overleg is wat de 278 werknemers nu nog rest, zo lijkt het.