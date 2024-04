Mc Three in Waregem heeft begin dit jaar de boeken neergelegd. Bijna 300 werknemers verloren hun job. De tapijtenfabrikant vond geen overnemer. De verliezen liepen hoog op door de stijgende kosten en de dalende vraag. “McThree Carpets werd opgericht in 1989 en groeide uit tot een specialist en toonaangevende fabrikant van machinaal geweven tapijten voor de residentiële markt. Hun collecties werden verkocht in meer dan 70 landen”, zegt het veilinghuis.