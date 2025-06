Het Amerikaanse X-Glass, die twee van de Belgische fabrieken (Zwijnaarde en Evergem) wou overnemen, trok zich terug. Het faillissement werd hiermee onafwendbaar. Alle personeelsleden verliezen hun baan. Bij AGP zijn momenteel nog zo'n 1.000 mensen aan het werk, onder wie ongeveer 150 uitzendkrachten.

In de fabriek in Rumbeke werken circa 400 vaste medewerkers. Evergem en Zwijnaarde tellen samen ongeveer 600 werknemers. De productie lag de voorbije weken al grotendeels stil. "Eigenlijk zijn we al een week of drie aan het afbouwen. De drie sites functioneren nog op halve kracht om lopende orders af te werken," aldus François.