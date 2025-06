Een overnamepoging die eerder dit jaar in nieuwe toekomstplannen resulteerde, is mislukt omdat belangrijke klanten als Volvo, BMW en Volkswagen onvoldoende vertrouwen hadden in het nieuwe businessplan en niet wilden meestappen. Daardoor is er "geen business meer om over te dragen", aldus François.

Begin juli wordt het faillissement verwacht voor de drie sites in Roeselare, Evergem en Zwijnaarde.