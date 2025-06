Soliver, dat tot 2018 eigendom was van de familie Bouckaert en nadien opging in de AGP-groep, wordt overgenomen door het Amerikaanse X-Glass. Die nieuwe eigenaar heeft drie vestigingen in handen en wil de site in Rumbeke definitief sluiten. De sluiting zou honderden jobs kosten, maar zowel over de overname als het tijdstip van een mogelijk faillissement heerst nog veel onzekerheid. “De mensen kunnen vandaag eigenlijk geen nieuwe overeenkomst tekenen met de overnemer, omdat ze niet weten wanneer het faillissement zal worden uitgesproken,” zegt Joeri Masschelein van vakbond ACV.