Soliver in Rumbeke maakt autoruiten. De Belgische groep met alles samen 1.200 werknemers was verlieslatend en zocht naar een overnemer via de rechtbank. Dat werd uiteindelijk het Amerikaanse bedrijf X-Glass maar die kan dus niet alle activiteiten overnemen. X-Glass wil inzetten op de productie van innovatieve autoruiten voor elektrische wagens.

Soliver was ooit een familiebedrijf. In Rumbeke zijn ze gespecialiseerd in zijruiten voor auto’s en voorruiten voor vrachtwagens.