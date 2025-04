Er is een kandidaat-koper gevonden voor het autoglasbedrijf Soliver met vestigingen in Rumbeke, Evergem en Zwijnaarde. Dat bevestigt de advocaat die een koper zocht in opdracht van de ondernemingsrechtbank. Het gaat om een internationaal bedrijf dat de productie in ons land wil houden. Bedoeling is ook dat zo veel mogelijk werknemers aan de slag kunnen blijven, zegt advocaat Yves François uit Waregem.