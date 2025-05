Addax motors is al zeven jaar in Deerlijk gevestigd en produceert elektrische bestelwagens, daarmee zijn ze uniek in het land. Het bedrijf leek een succesvolle toekomst tegemoet te gaan met de toename e-commerce en vergroening in het wagenpark. Toch vertelt het personeel dat het de afgelopen twee jaar niet goed ging. Zo zouden de leveranciers al enige tijd niet meer betaald zijn en ook de recente crashtesten verliepen niet goed.