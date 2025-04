De interesse voor de producten van Casa is dus erg groot. Ook uit het buitenland is er interesse van bedrijven die hun oog hebben laten vallen op de stock. Er is 50 procent korting op de "getekende prijzen".

De interieurwinkelketen heeft in ons land begin maart het faillissement aangevraagd. In Nederland gebeurde begin april hetzelfde. De zestig winkels in ons land, het distributiecentrum en het hoofdkantoor in Olen zijn ondertussen gesloten.