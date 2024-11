"Terwijl elders in Vlaanderen de kwaliteit van het oppervlaktewater op vlak van PFAS verbetert, zien we die vooruitgang niet in West-Vlaanderen. Een van de oorzaken ligt in de veel te soepele lozingsvergunningen", vervolgen ze.

Beide verenigingen vragen de Vlaamse overheid, via hun beroep, om deze vergunning te vernietigen.

“We moeten het water in Europa's Food Valley zuiver krijgen, zowel voor de gezondheid van de mens, de rechtszekerheid van de landbouwers, als voor het vermijden van opstapeling van deze stoffen in de natuur. We vertrouwen erop dat minister van Landbouw en omgeving Brouns, deze vergunning vernietigt”, besluiten de milieuverenigingen.