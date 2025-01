De Zillebekevijver in Ieper is een verzamelplaats voor de productie van ons drinkwater. Maar in het water, en dan vooral hier in de Westhoek, zit 1,2,4-triazool, ofwel restanten van schimmelbestrijders die ze onder meer in de landbouw gebruiken. Minister Brouns legde de norm daarvoor tien keer hoger dan Europa toelaat. En dat kan niet, vinden twee milieuorganisaties die naar de Raad van State trekken als symbolische actie.

Lieven Stubbe van Natuurpunt De Bron: "Als dat voor die stof kan, kan dat ook voor andere stoffen en waar stopt dat dan? Dit is in feite een soort van verwittiging die wij geven. Het probleem los je niet op door de norm te verhogen, welke norm dan ook - Europees of Vlaams. Maar wel door het probleem aan de bron aan te pakken."