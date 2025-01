In het drinkwater van De Watergroep zitten verhoogde concentraties '1,2,4-triazolen'. Het gaat om restanten van een schimmelbestrijder die gebruikt wordt in de landbouw. Om te vermijden dat we zonder drinkwater vallen, verhoogde Vlaams minister Jo Brouns voor twee jaar de toegelaten maximumwaarde.

"Het is niet omdat men die norm licht aanpast dat we ons er over bezorgd over maken," zei professor Pieter Spanoghe van UGent daar eerder over bij Focus&WTV. "Die middelen worden niet dagdagelijks in die concentraties aangetroffen die de norm overschrijden. Uit alle studies blijkt dat drinkwater uit de kraan de meest gezonde en duurzame optie is."