Groen Beer­nem ver­zet zich tegen slui­ting bib Oedelem

2020-03-22 00:00:00 - Take-awayservice met boeken in Sijsele

De aangekondigde sluiting van de openbare bibliotheek in Oedelem roept heel wat vragen op bij Groen Beernem. Volgens de partij is het onbegrijpelijk dat de bib in het Schepenhuys vanaf 1 juli 2026 niet langer open zou zijn voor het grote publiek. De bibliotheek zou enkel nog als schoolbib blijven functioneren.

"De beslissing is een zware fout. Meer dan 400 mensen maken gebruik van de bib in Oedelem en verliezen zij binnenkort een laagdrempelige ontmoetings- en leerplek" , zegt Jan Vanassche (Groen).

"De bibliotheek heeft de voorbije jaren net aan populariteit gewonnen. Sinds de verhuis naar het gerenoveerde Schepenhuys is het aantal ontleners gestaag zijn blijven stijgen."

Dorpspunt of samenwerking?

De CD&V-coalitie wil op de locatie een dorpspunt uitbouwen, een plek waar inwoners terechtkunnen voor ontmoeting en dienstverlening. Groen stelt dat er op enkele tientallen meters al een gelijkaardig aanbod is met het lokaal dienstencentrum Flora van Curando. Zij vragen zich dus af waarom er geen samenwerking mogelijk is tussen beide initiatieven. 

"Onbegrijpelijke beslissing"

De partij noemt de sluiting van de bibliotheek in Oedelem dan ook onbegrijpelijk en wijst het plan resoluut af. Groen Beernem vreest dat een goed werkende publieke dienst verdwijnt, terwijl de meerwaarde van het geplande dorpspunt volgens hen nog niet duidelijk is.

Axel Ballekens
Groen

Meest gelezen

Vives2
Nieuws
Update

Docent Vives (34) sterft bij arbeidsongeval in Maaklab Kortrijk
Ongeval 2
Nieuws

Ongeval op E403: vijf inzittenden gewond, snelweg drie kwartier afgesloten
Gargaeauto
Nieuws

Garage uitgebrand nadat auto vuur vat

Lees ook

Koning Filip april 2026

Koning Filip houdt economische missie in eigen land, hij bezoekt ook Barco
Veiligheid roeselare

Meer GAS-boetes en betrapte sluikstorters in Roeselare, maar zorgenkind blijft overlast aan station
Orgel

Koksijde is officieel orgelgemeente
Lithobeton 1

Minister-president Diependaele bezoekt Lithobeton in Gistel: “Lokale industrie cruciaal voor infrastructuur van morgen”
Griet van ryckegem gebedsruimte menen

Moslimgemeenschap dient nieuwe vergunningsaanvraag voor ontmoetingsruimte in
Zwembad Oostkamp 1

Kijk. Zo zal het nieuwe zwembad in Oostkamp eruitzien: "Opening voorzien tegen 2028"
