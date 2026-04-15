De aangekondigde sluiting van de openbare bibliotheek in Oedelem roept heel wat vragen op bij Groen Beernem. Volgens de partij is het onbegrijpelijk dat de bib in het Schepenhuys vanaf 1 juli 2026 niet langer open zou zijn voor het grote publiek. De bibliotheek zou enkel nog als schoolbib blijven functioneren.
"De beslissing is een zware fout. Meer dan 400 mensen maken gebruik van de bib in Oedelem en verliezen zij binnenkort een laagdrempelige ontmoetings- en leerplek" , zegt Jan Vanassche (Groen).
"De bibliotheek heeft de voorbije jaren net aan populariteit gewonnen. Sinds de verhuis naar het gerenoveerde Schepenhuys is het aantal ontleners gestaag zijn blijven stijgen."
Dorpspunt of samenwerking?
De CD&V-coalitie wil op de locatie een dorpspunt uitbouwen, een plek waar inwoners terechtkunnen voor ontmoeting en dienstverlening. Groen stelt dat er op enkele tientallen meters al een gelijkaardig aanbod is met het lokaal dienstencentrum Flora van Curando. Zij vragen zich dus af waarom er geen samenwerking mogelijk is tussen beide initiatieven.
"Onbegrijpelijke beslissing"
De partij noemt de sluiting van de bibliotheek in Oedelem dan ook onbegrijpelijk en wijst het plan resoluut af. Groen Beernem vreest dat een goed werkende publieke dienst verdwijnt, terwijl de meerwaarde van het geplande dorpspunt volgens hen nog niet duidelijk is.