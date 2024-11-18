15°C
Knokke-Heist

Groen wil dui­de­lijk­heid over PFAS-ver­vui­ling bij nieuw voed­sel­bos in Knokke-Heist

Knokke heist

Groen Knokke-Heist vraagt meer duidelijkheid over mogelijke PFAS-vervuiling in de buurt van de plaats waar komend weekend een nieuw voedselbos wordt aangeplant. De partij steunt het initiatief, maar maakt zich zorgen over de voedselveiligheid.

“Een voedselbos is een prachtig project dat mensen samenbrengt en biodiversiteit stimuleert,” zegt Luc Lierman, voorzitter van Groen Knokke-Heist. “Maar we willen zeker weten dat de grond veilig is. Als er PFAS aanwezig is, moet gecontroleerd worden of het fruit en de bessen later wel eetbaar zijn.”

Meer duidelijkheid bij Vlaamse overheid

Groen vraagt het gemeentebestuur om bij de Vlaamse overheid duidelijkheid te eisen over de vervuilde grond die eerder in de buurt werd gestort. De partij wil weten wie instaat voor de sanering en of het principe ‘de vervuiler betaalt’ zal worden toegepast.

“Applaus voor het voedselbos, maar vergeet het bredere plaatje van voedselveiligheid niet,” besluit Lierman.

De redactie
Groen

