Groen vraagt het gemeentebestuur om bij de Vlaamse overheid duidelijkheid te eisen over de vervuilde grond die eerder in de buurt werd gestort. De partij wil weten wie instaat voor de sanering en of het principe ‘de vervuiler betaalt’ zal worden toegepast.

“Applaus voor het voedselbos, maar vergeet het bredere plaatje van voedselveiligheid niet,” besluit Lierman.