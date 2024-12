Bart Dhondt is de nieuwe voorzitter van de partij Groen. Hij volgt het duo Naji-Vaneeckhout op. Dhondt is al twaalf jaar gemeenteraadslid in Brussel, maar is eigenlijk van Oostende. Daar stond hij eerder ook al op de lijst van Groen. Natacha Waldmann uit Oostende is de nieuwe ondervoorzitter.