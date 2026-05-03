18°C
Aanmelden
Nieuws
Izegem

Groen orga­ni­seert samen met loka­le jeugd­be­we­ging opruim­ac­tie in Izegem

Foto River Cleanup 2026

Op zaterdag 9 mei organiseerde Groen Izegem voor de vijfde keer de River Cleanup langs het kanaal in Izegem. Ook deze editie werkte het samen met de Roeselaarse Kajakvaarders en de lokale jeugdbeweging KSA Jongens. Ze staken samen de handen uit de mouwen om zwerfvuil te verwijderen uit het water, langs de kanaaloevers en in de omliggende groenzones.

De opruimactie kaderde binnen de inzet voor een propere en gezonde leefomgeving, geeft Vincent Vandommele, voorzitter van Groen Izegem aan: “Elk stukje afval en plastic dat wordt opgeruimd, kan de natuur en onze leefomgeving niet verder vervuilen. Dat is belangrijker en actueler dan ooit, zeker met het oog op de problematiek rond het West-Vlaamse drinkwater. Door telkens een jeugdbeweging te betrekken, zetten we ook sterk in op sensibilisering van jongeren.” De jeugdbeweging voer het kanaal af met kajaks.

Robbe Temmerman
Groen

Meest gelezen

IMG 6978
Nieuws
Update

Auto zinkt in kanaal in Ooigem: bestuurster overleden
Waterlek ardooie 01
Nieuws
Update

VIDEO - Lek in waterbekken met 70 miljoen liter: water stroomt al binnen in twee huizen
Auto in beslag genomen
Nieuws

Auto in beslag genomen in Kortrijk die al enkele dagen voor veel overlast zorgde

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Boudewijn Seapark

Bite Back protesteert bij Boudewijn Seapark en dient opnieuw klacht in
BRUSK 2

Kunsthal BRUSK opent de deuren en is ontmoetingsplek voor jong en oud
BK Ramen wassen 1

De beste ramenwasser van België komt uit deze West-Vlaamse stad
Besmeurde vogel Wervik

VOC Beernem redt besmeurde vogels uit Oude Leiearm
Starters coast walk Middelkerke 3

Absoluut record voor Belgian Coast  Walk: 15.000 mensen wandelen mee
Auto in beslag genomen

Auto in beslag genomen in Kortrijk die al enkele dagen voor veel overlast zorgde
Aanmelden