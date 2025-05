De gezondheidseffecten van PFAS zijn nog altijd onduidelijk, maar experten waarschuwen voor de opstapeling van deze stoffen.

Andries Neirynck, fractieleider in de provincieraad voor Groen zegt: “Deze beslissing van het provinciebestuur is onbegrijpelijk. Zij moeten de gezondheid van de West-Vlaming voornemen op de economische druk. Nu steken ze de kop in het zand, ondanks de grote woorden in de provincieraad.”

Groen Diksmuide trekt mee aan het verzet hiertegen. “Wij zullen dat blijven aanklagen tot er verandering komt. En we zijn niet alleen, want eerder klaagden De Watergroep, maar ook de kajak- en zwemverenigingen rond de vervuilingsbron deze beslissing aan. Hier is brede verontwaardiging over, mensen zijn bezorgd,” aldus Elke Maertens van Groen Diksmuide.

Groen zal in het Vlaams Parlement ook een voorstel indienen om de Vlaamse PFAS-normen ook van toepassing te laten zijn op de West-Vlaamse waterkwaliteit.