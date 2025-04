Bij kajakclub De Billander in Diksmuide vinden ze het onbegrijpelijk dat het afvalverwerkend bedrijf TMZ een vergunning kreeg om water dat de schadelijke stof PFAS bevat in de IJzer te blijven lozen. Ze zijn bezorgd en dienden samen met twee andere verenigingen en natuurvereniging Climaxi bezwaar in. Charlotte Goemaere is lid van de kajakclub maar ook van de triatlon club Trizer. Ook zij maken zich zorgen. "Feit is dat we volgend jaar een triatlon willen organiseren op de IJzer, er zit een zwemgedeelte bij op de IJzer. Verder is er ook al verschillende keren beloofd dat we vrij zullen mogen zwemmen in de IJzer."