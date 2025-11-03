9°C
Beernem

Bodem­on­der­zoek ver­vuild Kanaal­ei­land Beer­nem afgerond

Kanaaleiland 01

Het beschrijvend bodemonderzoek dat De Vlaamse Waterweg liet opmaken voor het eiland in Sint-Joris en omgeving, is klaar en ingediend bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM. Die heeft nu 60 dagen de tijd om het conform te verklaren. Als dat gebeurt, kan het Agentschap Zorg en Gezondheid de opgelegde voorzorgsmaatregelen voor de aanwezige PFAS aanpassen. Wat er in het onderzoek staat, wil De Vlaamse Waterweg voorlopig niet kwijt.

Het beschrijvend bodemonderzoek (BBO) is opgemaakt na de vaststelling dat er op de terreinen van de vergunde stortplaats voor baggerslib verhoogde PFAS-waarden waren vastgesteld. De buurt kreeg de raad om geen groenten meer uit eigen tuin te eten of grondwater te gebruiken.

Een onafhankelijke expert heeft het beschrijvend onderzoek uitgevoerd. Die heeft onder meer gekeken naar de aanwezigheid van PFAS in de grond op de verschillende percelen op het eiland, in het grondwater onder en in de buurt van het eiland, in het oppervlaktewater (kanaal en kanaalarm) en op de waterbodem. Daarbij werd onderzocht welke risico’s er zijn voor de mens, andere organismen, de landbouwactiviteiten en het risico op verdere verspreiding via het grondwater.

Kanaaleiland 01
Nieuws

Groen Beernem vraagt duidelijkheid over PFAS-vervuiling op Kanaaleiland

Verdere exploitatie

“Het conform verklaarde beschrijvend bodemonderzoek zal meer duidelijkheid scheppen over de aanwezigheid van PFAS en het risico op verspreiding in de buurt van het eiland”, weet Vlaams minister voor Openbare Werken, Mobiliteit, Havens en Sport Annick De Ridder. “Die informatie is nodig voor de verdere exploitatie en de eraan vasthangende sanering van het terrein.”

De Vlaamse Waterweg heeft een vergunning om op een deel van het eiland aan slibverwerking en zandontginning te doen. De lopende vergunning loopt tot 15 januari 2030. De waterwegbeheerder wil de vergunning overdragen aan een concessiehouder die gespecialiseerd is in slibverwerking.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
