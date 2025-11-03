Het beschrijvend bodemonderzoek (BBO) is opgemaakt na de vaststelling dat er op de terreinen van de vergunde stortplaats voor baggerslib verhoogde PFAS-waarden waren vastgesteld. De buurt kreeg de raad om geen groenten meer uit eigen tuin te eten of grondwater te gebruiken.

Een onafhankelijke expert heeft het beschrijvend onderzoek uitgevoerd. Die heeft onder meer gekeken naar de aanwezigheid van PFAS in de grond op de verschillende percelen op het eiland, in het grondwater onder en in de buurt van het eiland, in het oppervlaktewater (kanaal en kanaalarm) en op de waterbodem. Daarbij werd onderzocht welke risico’s er zijn voor de mens, andere organismen, de landbouwactiviteiten en het risico op verdere verspreiding via het grondwater.

