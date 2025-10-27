Op het Kanaaleiland, waar De Vlaamse Waterweg vroeger slib stortte, werden bijna twee jaar geleden bodemstalen genomen. Daaruit bleek dat de grond vervuild is met PFAS. De buurt kreeg toen de raad om geen groenten meer uit eigen tuin te eten of grondwater te gebruiken. Sindsdien bleef het volgens Groen stil.

“PFAS zit in de grond, dat is een feit. En het is goed dat men wil saneren, maar wij willen duidelijkheid over de manier waarop en de termijn,” zegt gemeenteraadslid Jan Vanassche (Groen). “Ik spreek niet alleen voor mijn partij, maar ook als inwoner van Sint-Joris, in de perimeter van de vervuiling.”



