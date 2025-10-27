De partij Groen in Beernem wil dat De Vlaamse Waterweg meer openheid geeft over de PFAS-vervuiling op het Kanaaleiland langs het kanaal Gent-Brugge. De site van 52 hectare werd vorig jaar verontreinigd bevonden, maar volgens Groen blijft het onduidelijk hoe ernstig de vervuiling is en wat de concrete saneringsplannen zijn.
Op het Kanaaleiland, waar De Vlaamse Waterweg vroeger slib stortte, werden bijna twee jaar geleden bodemstalen genomen. Daaruit bleek dat de grond vervuild is met PFAS. De buurt kreeg toen de raad om geen groenten meer uit eigen tuin te eten of grondwater te gebruiken. Sindsdien bleef het volgens Groen stil.
“PFAS zit in de grond, dat is een feit. En het is goed dat men wil saneren, maar wij willen duidelijkheid over de manier waarop en de termijn,” zegt gemeenteraadslid Jan Vanassche (Groen). “Ik spreek niet alleen voor mijn partij, maar ook als inwoner van Sint-Joris, in de perimeter van de vervuiling.”
Exploitatie door baggerbedrijf
De Vlaamse Waterweg stort al 15 jaar geen slib meer op de site, maar het stort blijft bestaan. De exploitatie wordt nu overgedragen aan een baggerbedrijf. Maar Groen wil dat er eerst duidelijkheid komt over de sanering vooraleer er nieuwe vergunningen worden toegekend.
Ongerustheid
“De ongerustheid in de buurt neemt alleen maar toe,” zegt Vanassche nog. “Mensen willen weten wat hier zal gebeuren: komt er een sanering, wordt er opnieuw slib bijgestort? Dat is allemaal heel onduidelijk.”