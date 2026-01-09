Verhoogde PFAS-waarden in grondwater aan brandweersite Oostkamp: voorzorgsmaatregelen voor omwonenden
© Belga
In het grondwater rond de brandweerkazerne in de Siemenslaan in Oostkamp zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld. Dat blijkt uit een oriënterend bodemonderzoek van OVAM. Voor wie binnen een straal van 500 meter putwater gebruikt, gelden uit voorzorg tijdelijke voorzorgsmaatregelen.
De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) liet op de brandweersite in de Siemenslaan een oriënterend bodem- en grondwateronderzoek uitvoeren. Daarbij werden op verschillende meetpunten verhoogde PFAS-concentraties in het grondwater gemeten. In de bodem zelf zijn geen verhoogde waarden vastgesteld.
Volgens OVAM gaat het vermoedelijk om een historische verontreiniging door het gebruik van blusschuim bij brandweeroefeningen. Dergelijke vervuiling werd eerder ook al op andere brandweersites in Vlaanderen vastgesteld.
Geen putwater gebruiken voor consumptie of moestuin
Omdat er een risico bestaat op herhaaldelijke blootstelling, adviseert het Departement Zorg om het contact met grondwater zoveel mogelijk te vermijden. Omwonenden binnen een perimeter van 500 meter rond de site krijgen daarom het advies om geen putwater te gebruiken als drinkwater, om te koken, om zwembaden te vullen of om de moestuin water te geven.
Putwater mag wel nog gebruikt worden voor onder meer het doorspoelen van toiletten, het wassen van de auto of het besproeien van sierplanten. Leidingwater en regenwater blijven veilig.
Burgemeester Jan de Keyser benadrukt dat de situatie correct moet worden ingeschat: “Wat hier gebeurt, past in een brede Vlaamse aanpak. In het verleden werden bij brandweerkazernes overal gelijkaardige blusschuimen gebruikt, waardoor deze sites vandaag systematisch onderzocht worden. Dit is geen uitzonderlijk lokaal probleem.”
Verder onderzoek opgestart
Hoewel blootstelling aan PFAS niet meteen gezondheidsklachten veroorzaakt, kunnen de stoffen zich bij langdurige blootstelling opstapelen in het lichaam. Daarom zijn de voorzorgsmaatregelen belangrijk in afwachting van bijkomend onderzoek.
“In de bodem zijn geen verhoogde waarden gemeten. In het grondwater wel, wat op dit soort sites niet uitzonderlijk is”, zegt de burgemeester. “De no-regret-maatregelen zijn tijdelijk en bedoeld om mogelijke blootstelling via putwater te beperken. Van zodra er nieuwe resultaten zijn, brengen we de omwonenden