Omdat er een risico bestaat op herhaaldelijke blootstelling, adviseert het Departement Zorg om het contact met grondwater zoveel mogelijk te vermijden. Omwonenden binnen een perimeter van 500 meter rond de site krijgen daarom het advies om geen putwater te gebruiken als drinkwater, om te koken, om zwembaden te vullen of om de moestuin water te geven.

Putwater mag wel nog gebruikt worden voor onder meer het doorspoelen van toiletten, het wassen van de auto of het besproeien van sierplanten. Leidingwater en regenwater blijven veilig.

Burgemeester Jan de Keyser benadrukt dat de situatie correct moet worden ingeschat: “Wat hier gebeurt, past in een brede Vlaamse aanpak. In het verleden werden bij brandweerkazernes overal gelijkaardige blusschuimen gebruikt, waardoor deze sites vandaag systematisch onderzocht worden. Dit is geen uitzonderlijk lokaal probleem.”