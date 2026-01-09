8°C
Aanmelden
Nieuws
Oostkamp

Ver­hoog­de PFAS-waar­den in grond­wa­ter aan brand­weer­si­te Oost­kamp: voor­zorgs­maat­re­ge­len voor omwonenden

Brandweerkazerne Oostkamp

© Belga

In het grondwater rond de brandweerkazerne in de Siemenslaan in Oostkamp zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld. Dat blijkt uit een oriënterend bodemonderzoek van OVAM. Voor wie binnen een straal van 500 meter putwater gebruikt, gelden uit voorzorg tijdelijke voorzorgsmaatregelen.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) liet op de brandweersite in de Siemenslaan een oriënterend bodem- en grondwateronderzoek uitvoeren. Daarbij werden op verschillende meetpunten verhoogde PFAS-concentraties in het grondwater gemeten. In de bodem zelf zijn geen verhoogde waarden vastgesteld.

Volgens OVAM gaat het vermoedelijk om een historische verontreiniging door het gebruik van blusschuim bij brandweeroefeningen. Dergelijke vervuiling werd eerder ook al op andere brandweersites in Vlaanderen vastgesteld.

Geen putwater gebruiken voor consumptie of moestuin

Omdat er een risico bestaat op herhaaldelijke blootstelling, adviseert het Departement Zorg om het contact met grondwater zoveel mogelijk te vermijden. Omwonenden binnen een perimeter van 500 meter rond de site krijgen daarom het advies om geen putwater te gebruiken als drinkwater, om te koken, om zwembaden te vullen of om de moestuin water te geven.

Putwater mag wel nog gebruikt worden voor onder meer het doorspoelen van toiletten, het wassen van de auto of het besproeien van sierplanten. Leidingwater en regenwater blijven veilig.

Burgemeester Jan de Keyser benadrukt dat de situatie correct moet worden ingeschat: “Wat hier gebeurt, past in een brede Vlaamse aanpak. In het verleden werden bij brandweerkazernes overal gelijkaardige blusschuimen gebruikt, waardoor deze sites vandaag systematisch onderzocht worden. Dit is geen uitzonderlijk lokaal probleem.”

Verder onderzoek opgestart

Hoewel blootstelling aan PFAS niet meteen gezondheidsklachten veroorzaakt, kunnen de stoffen zich bij langdurige blootstelling opstapelen in het lichaam. Daarom zijn de voorzorgsmaatregelen belangrijk in afwachting van bijkomend onderzoek.

“In de bodem zijn geen verhoogde waarden gemeten. In het grondwater wel, wat op dit soort sites niet uitzonderlijk is”, zegt de burgemeester. “De no-regret-maatregelen zijn tijdelijk en bedoeld om mogelijke blootstelling via putwater te beperken. Van zodra er nieuwe resultaten zijn, brengen we de omwonenden

Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
PFAS

Meest gelezen

Whats App Image 2026 01 13 at 10 49 18
Nieuws

Koppel thuis dood gevonden in Beveren-Leie: "Wellicht familiedrama"
Geri Haerynck
Nieuws

Van grootouders geleerd, sinds 1978 genoteerd: zo voorspelt Geri Haerynck het weer
Ongeval Wielsbeke
Nieuws

Vrouw krijgt boete en celstraf voor ongeval waarbij trucker verdronk

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

auto

Steeds minder werknemers in West-Vlaanderen kiezen enkel voor auto om naar werk te pendelen
IMG 3976

Man (59) in levensgevaar na val van stelling in Roeselare
Whats App Image 2026 01 13 at 17 08 35

Archeologen leggen Duitse loopgraaf in Pervijze bloot
Pluimvee

Opnieuw vogelgriep vastgesteld in regio Veurne-Alveringem
Broer van Piet (58), Stefaan Sintobin, emotioneel na vonnis.

Rechter velt vonnis na dodelijke val van Piet (58) in werfput in Izegem
Ventilatoren AZ Sint Jan

AZ Sint-Jan Brugge krijgt nieuwe beademingstoestellen die longen beter beschermen
Aanmelden