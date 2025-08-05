Groen scherp voor ontwerp drinkwaterplan Brouns: “West-Vlamingen geen tweederangsburgers”
Groen West-Vlaanderen reageert fel op het uitgelekte ontwerp van het drinkwaterplan van Vlaams minister van Leefmilieu Jo Brouns (CD&V). Volgens de partij wil de minister de normen voor pesticiden in het drinkwater permanent versoepelen. Groen noemt dat “onaanvaardbaar” en vraagt andere partijen om het plan te blokkeren.
Volgens berichten die vandaag in de pers verschenen, wil Vlaams minister van Leefmilieu Jo Brouns de veiligheidsnormen voor residuen van pesticiden in het West-Vlaamse drinkwater permanent verlagen. Eerder werden die normen al tijdelijk aangepast nadat overschrijdingen waren vastgesteld in de drinkwatergebieden van De Blankaart, De Gavers, Zillebeke en Dikkebus.
Voor Groen West-Vlaanderen gaat dat veel te ver. De partij spreekt van een verkeerde aanpak en vindt dat de oorzaak van het probleem moet worden aangepakt, namelijk het gebruik van pesticiden.
Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen)
"Dat is de wereld op zijn kop. West-Vlamingen zijn geen proefkonijnen"
'Niet instemmen met plan'
Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout reageert scherp: “Dit is ongezien. CD&V behandelt West-Vlamingen als tweederangsburgers. In plaats van het probleem aan de bron aan te pakken en het gebruik van pesticiden terug te dringen, gaan we in West-Vlaanderen blijkbaar gewoon permanent water uit de kranen laten lopen dat elders vandaag niet eens gedronken mag worden. Dat is de wereld op zijn kop. West-Vlamingen zijn geen proefkonijnen.”
Groen benadrukt dat het niet zal instemmen met een plan dat volgens de partij de gezondheid van de West-Vlaming in het gedrang brengt. De partij roept de andere Vlaamse meerderheidspartijen op om het ontwerp van minister Brouns niet goed te keuren.
Het is afwachten hoe het definitieve drinkwaterplan eruit zal zien en of er in het Vlaams Parlement voldoende steun is voor de voorgestelde maatregelen.