Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout reageert scherp: “Dit is ongezien. CD&V behandelt West-Vlamingen als tweederangsburgers. In plaats van het probleem aan de bron aan te pakken en het gebruik van pesticiden terug te dringen, gaan we in West-Vlaanderen blijkbaar gewoon permanent water uit de kranen laten lopen dat elders vandaag niet eens gedronken mag worden. Dat is de wereld op zijn kop. West-Vlamingen zijn geen proefkonijnen.”

Groen benadrukt dat het niet zal instemmen met een plan dat volgens de partij de gezondheid van de West-Vlaming in het gedrang brengt. De partij roept de andere Vlaamse meerderheidspartijen op om het ontwerp van minister Brouns niet goed te keuren.

Het is afwachten hoe het definitieve drinkwaterplan eruit zal zien en of er in het Vlaams Parlement voldoende steun is voor de voorgestelde maatregelen.