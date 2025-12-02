Door werken in de Moeskroenstraat in Rekkem raakte een waterleiding beschadigd die de watertoren voedt. De watermaatschappij is bezig met aanpassingen aan het netwerk om de hinder zo beperkt mogelijk te houden.

In een aantal straten was er geen water beschikbaar. Andere inwoners in Menen hadden nog water, maar merkten mogelijk een lagere waterdruk.