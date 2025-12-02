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Menen

Pro­ble­men met water door lek in lei­ding in Rekkem

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Een beschadigde waterleiding in Rekkem zorgt tijdelijk voor problemen met de watervoorziening in enkele straten. Een deel van de inwoners zat een tijd zonder water, terwijl elders in Menen de waterdruk lager lag. Volgens De Watergroep zullen 7 gezinnen zeker tot vanavond geen water hebben.

Door werken in de Moeskroenstraat in Rekkem raakte een waterleiding beschadigd die de watertoren voedt. De watermaatschappij is bezig met aanpassingen aan het netwerk om de hinder zo beperkt mogelijk te houden.

In een aantal straten was er geen water beschikbaar. Andere inwoners in Menen hadden nog water, maar merkten mogelijk een lagere waterdruk.

Watertoren weer gevuld

De watertoren wordt intussen opnieuw gevuld. Technische ploegen zijn ter plaatse om de schade te herstellen en de watervoorziening zo snel mogelijk opnieuw normaal te laten verlopen.

Voor zeven gezinnen dicht bij het lek in de leiding zal er ook vanavond geen water zijn. Zij kunnen water aftappen aan een brandkraan in de buurt.

Lek rekkem 2

Medewerkers van De Watergroep gaan langs met meer info bij de getroffen gezinnen

Redactie
De Watergroep

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