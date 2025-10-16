16°C
Bredene

Bre­de­ne tegen ver­ho­ging tri­a­zo­len­norm in ons drink­wa­ter: Spe­len met gezondheid’

Drinkwater waterkraan

De gemeente Bredene is tegen de verhoging van de norm voor triazolen in het drinkwater. En ze roept ook andere steden en gemeenten op om hun ongenoegen daarover te uiten. Triazolen zijn resten van pesticiden. Het drinkwater in Bredene komt van de waterbekkens van de Blankaart in Diksmuide. Daar zijn al een tijdje verhoogde concentraties vastgesteld.

Vlaams minister Jo Brouns heeft de norm voor concentraties van die triazolen tijdelijk verhoogd. Maar in zijn nieuwe drinkwaterplan zou Brouns die verhoging nog een tijdje aanhouden. 

De gemeente is daar tegen, ze noemt dat spelen met de gezondheid van mensen. Ze zal dat ook zo laten weten aan De Watergroep en aan minister Brouns. En ze roept andere gmeenten dus op om dat ook te doen.

