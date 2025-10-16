Vlaams minister Jo Brouns heeft de norm voor concentraties van die triazolen tijdelijk verhoogd. Maar in zijn nieuwe drinkwaterplan zou Brouns die verhoging nog een tijdje aanhouden.

De gemeente is daar tegen, ze noemt dat spelen met de gezondheid van mensen. Ze zal dat ook zo laten weten aan De Watergroep en aan minister Brouns. En ze roept andere gmeenten dus op om dat ook te doen.