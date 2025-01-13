Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

Brouns over ons drink­wa­ter: Geen enkel com­pro­mis op vlak van gezondheid”

Jo Brouns

Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns © Belga

Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns garandeert dat ons drinkwater veilig is. Dat heeft hij gezegd in het Vlaams Parlement. De laatste tijd is er vooral in de Westhoek ongerustheid over de kwaliteit van ons drinkwater. De norm is tijdelijk minder streng, "maar het drinkwater is ok," zegt Brouns.

"Laat mij heel duidelijk zijn: het water, ons drinkwater in Vlaanderen, is vandaag veilig en zal morgen ook veilig zijn," zegt Vlaams minister Jo Brouns. "Er is geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om ook maar het minste risico te nemen met onze gezondheid."

Vooral in de Westhoek blijven ze aandringen op het drinkwaterplan van Brouns, nadat is gebleken dat er veel zogenoemde '1-2-4-triazolen' in het drinkwater zitten, dat zijn restanten uit schimmelwerende producten.

kraan kraanwater drinkwater
Nieuws

Groen scherp voor ontwerp drinkwaterplan Brouns: “West-Vlamingen geen tweederangsburgers”

Vorige week haalde Jeremie Vaneeckhout van Groen nog uit naar Brouns, "omdat hij speelt met de gezondheid van West-Vlamingen". Maar het drinkwaterplan zal de drinkwaterbronnen net beter beschermen, zegt Brouns: "Dat hebben we nog nooit gedaan, maar dat gaan we nu doen. Het klopt dat de zuivering nu volledig rust op de schouders van onze drinkwaterbedrijven. Met dit plan gaan we inzetten op de bescherming van onze bronnen."

De redactie
Drinkwater

Meest gelezen

Schietpartij De Panne 1
Nieuws
Update

Man (79) vuurt enkele schoten af op deur van woning in De Panne: één persoon overleden
Ongeval kuurne
Nieuws
Update

Fietsster (16) sterft onder vrachtwagen in Kuurne: 'Chauffeur test negatief op alcohol & drugs'
Kasteel van beauvoorde veurne
Nieuws

'Meest romantische kasteel van Vlaanderen': dit West-Vlaams pareltje is bijna volledig gerestaureerd

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Drinkwater waterkraan

Bronnenonderzoek bevestigt: vervuiling drinkwater heeft meerdere oorzaken
Drinkwater waterkraan

Prijs drinkwater blijft verschillen, binnen West-Vlaanderen: Vooruit wil eerlijke factuur
Blankaart

De Watergroep vraagt verbod op schimmelbestrijder in 4 waterwingebieden
Drinkwater waterkraan
Update

"Bedrijf in Ieper is bron van vervuiling waterwingebied Blankaart", blijkt na onderzoek
Milieuverenigingen drinkwater

Milieuverenigingen naar Raad van State tegen versoepelde norm van drinkwater in Westhoek
Blankaart drone

Professor gewasbescherming: "Ons kraantjeswater is nog altijd heel veilig"
Aanmelden