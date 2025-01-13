Brouns over ons drinkwater: “Geen enkel compromis op vlak van gezondheid”
Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns © Belga
Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns garandeert dat ons drinkwater veilig is. Dat heeft hij gezegd in het Vlaams Parlement. De laatste tijd is er vooral in de Westhoek ongerustheid over de kwaliteit van ons drinkwater. De norm is tijdelijk minder streng, "maar het drinkwater is ok," zegt Brouns.
"Laat mij heel duidelijk zijn: het water, ons drinkwater in Vlaanderen, is vandaag veilig en zal morgen ook veilig zijn," zegt Vlaams minister Jo Brouns. "Er is geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om ook maar het minste risico te nemen met onze gezondheid."
Vooral in de Westhoek blijven ze aandringen op het drinkwaterplan van Brouns, nadat is gebleken dat er veel zogenoemde '1-2-4-triazolen' in het drinkwater zitten, dat zijn restanten uit schimmelwerende producten.
Vorige week haalde Jeremie Vaneeckhout van Groen nog uit naar Brouns, "omdat hij speelt met de gezondheid van West-Vlamingen". Maar het drinkwaterplan zal de drinkwaterbronnen net beter beschermen, zegt Brouns: "Dat hebben we nog nooit gedaan, maar dat gaan we nu doen. Het klopt dat de zuivering nu volledig rust op de schouders van onze drinkwaterbedrijven. Met dit plan gaan we inzetten op de bescherming van onze bronnen."