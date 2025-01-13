"Laat mij heel duidelijk zijn: het water, ons drinkwater in Vlaanderen, is vandaag veilig en zal morgen ook veilig zijn," zegt Vlaams minister Jo Brouns. "Er is geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om ook maar het minste risico te nemen met onze gezondheid."

Vooral in de Westhoek blijven ze aandringen op het drinkwaterplan van Brouns, nadat is gebleken dat er veel zogenoemde '1-2-4-triazolen' in het drinkwater zitten, dat zijn restanten uit schimmelwerende producten.

