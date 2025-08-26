Water­pro­duc­tie­cen­tra Zil­le­be­ke en Dik­ke­bus op ter­mijn dicht

Drinkwater waterkraan

De Watergroep gaat de waterproductiecentra van Zillebeke en Dikkebus sluiten, binnen de tien jaar. De kleinere productiecentra kunnen samen tot 10.000 kubieke meter drinkwater per dag produceren.

“Nu al moeten we de productie soms stilleggen omdat er te weinig water voorhanden is,” zegt Kathleen Deschepper bij Radio2 West-Vlaanderen. De Watergroep verwacht dat die langere droge periodes door klimaatverandering vaker gaan voorkomen. In de toekomst willen ze meer drinkwater vanuit hun site in Evergem naar onze regio verdelen.

Drinkwater uit vijvers

De twee productiecentra waren eerder eigendom van de stad Ieper, de Watergroep nam die in 2010 over. Het water komt onder meer van de vijvers van Zillebeke en Dikkebus, maar die zijn eigendom van stad.

De twee waterproductiecentra leveren water aan voor 70.000 gezinnen.

De Watergroep

