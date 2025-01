De hoogste waarde is gemeten in De Blankaart: 0,49 microgram per liter. Maar ook rond de waterproductiecentra van Dikkebus, Zillebeke en De Gavers zijn er hogere concentraties. Europa legt de norm op 0,1 microgram per liter drinkwater, maar omdat die waarde niet gehaald wordt, heeft Vlaams minister Jo Brouns de lat tien keer hoger gelegd: de komende twee jaar mag er tot 1 microgram triazolen in het drinkwater zitten, om te vermijden dat we zonder drinkwater vallen. Is er dan geen probleem voor de gezondheid?

Pieter Spanoghe : Professor Gewasbescherming UGENT: “Het is niet omdat men die norm licht aanpast dat we ons er over bezorgd over maken. Die middelen worden niet dagdagelijks in die concentraties aangetroffen die de norm overschrijden. Uit alle studies blijkt dat drinkwater uit de kraan de meest gezonde en duurzame optie is.”