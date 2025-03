De rector van toen ging praten met de betrokkenen en nam maatregelen zodat de twee mekaar niet meer kunnen tegenkomen op de werkvloer.

"Was het allemaal voldoende? Wel, dat is natuurlijk altijd de vraag", zegt professor Reynaert. "In 2011 was het instrumentarium waarover de toenmalige rector beschikte ook beperkter dan dit momenteel het geval is. Bijkomend was dat er op dat moment ook geen officiële klacht is ingediend."

De huidige rector Rik Van de Walle zegt dat de universiteit gefaald heeft en biedt z’n verontschuldigingen aan.