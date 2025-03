In haar boek 'Academische gezelligheid' vertelt Hilde Van Liefferinge over een incident dat zich voordeed met haar promotor, toen ze als assistente aan haar doctoraat werkte. Van Liefferinge beschrijft in haar boek een incident dat begint als een omhelzing, maar al snel verandert in een houdgreep en vervolgens overgaat in verregaande ongewenste intimiteiten.

Volgens Humo gaat het om de Izegemse professor Carl Devos van de vakgroep politieke wetenschappen. Devos trekt nu naar de rechtbank omdat het boek grensoverschrijdend gedrag suggereert. Nochtans wordt hij niet bij naam genoemd in het boek, maar veel elementen wijzen in zijn richting. Advocate Sanne De Clerck stelt dat de reputatie van Devos "op een verregaande en onaanvaardbare manier" wordt beschadigd.

"Wij ondernemen juridische stappen tegen het boek. Dit is een zaak van eerroof. Wij zullen het debat voeren waar het thuishoort: in de rechtbank", zo klinkt het.