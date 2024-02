De bal ging een het rollen na een klacht van een huidige student. De prof, die sinds 2012 op het Europacollege aan de slag is, nodigde haar verschillende keren uit om op zijn kamer in het Europacollege te komen eten of om samen iets te gaan drinken.

Een groep van zes voormalige medewerkers en studenten schreef intussen een brief naar Federica Mogherini, de rector van de prestigieuze internationale school. Via de brief roepen ze op tot het ontslag van de professor.